Nel Varesotto doggy bag a scuola per evitare lo spreco alimentare: “Vogliamo sensibilizzare i bambini ma anche i genitori” (Di domenica 12 marzo 2023) A Somma Lombardo la lotta allo spreco alimentare si fa a scuola: ogni bambino da questa settimana ha una doggy bag per conservare il cibo non consumato in mensa e portarlo a casa. L’amministrazione comunale ha distribuito oltre settecento sacchetti termici, realizzati in materiale plastico riciclabile da “Euroristorazione”, agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e ai piccoli studenti dalla prima alla quarta delle scuole primarie. L’iniziativa è nata da un’idea del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi che in paese è istituito da circa vent’anni. A raccontare soddisfatto il progetto è il sindaco Stefano Bellaria: “Gli studenti hanno già iniziato ad usarla. Per ora possono recuperare pane, frutta e yogurt ma l’idea è quella di arrivare, nel rispetto delle norme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) A Somma Lombardo la lotta allosi fa a: ogni bambino da questa settimana ha unabag per conservare il cibo non consumato in mensa e portarlo a casa. L’amministrazione comunale ha distribuito oltre settecento sacchetti termici, realizzati in materiale plastico riciclabile da “Euroristorazione”, agli alunni dell’ultimo anno delladell’infanzia e ai piccoli studenti dalla prima alla quarta delle scuole primarie. L’iniziativa è nata da un’idea del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi che in paese è istituito da circa vent’anni. A raccontare soddisfatto il progetto è il sindaco Stefano Bellaria: “Gli studenti hanno già iniziato ad usarla. Per ora possono recuperare pane, frutta e yogurt ma l’idea è quella di arrivare, nel rispetto delle norme ...

