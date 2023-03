NDG, chi è il cantante di Amici: vero nome, età, di dov’è, fidanzata, Panamera, Instagram (Di domenica 12 marzo 2023) Il talent Amici di Maria De Filippi, dopo il successo dello scorso anno, è ritornato, ha riaperto i battenti. E ha accolto nuovi allievi, pronti a mettersi in gioco, tra ballo e canto. Tra di loro anche il cantante NDG, all’anagrafe Nicolò di Girolamo. Che è stato scelto dalla maestra Lorella Cuccarini. E che, giorno dopo giorno, sta dimostrando a tutti il suo talento. Si sta facendo conoscere, tra alti e bassi. Ma sappiamo davvero tutto di lui? Il successo Panamera di NDG NDG, all’anagrafe Nicolò di Girolamo, è giovanissimo, ha 22 anni, vive a Roma ed è un tifoso giallorosso. Non è certo un volto sconosciuto: il ragazzo, infatti, ha scalato le classifiche con la sua Panamera, un brano rap. Brano che ha superato quasi 5 milioni di stream. NDG si è già esibito nella sua città, con vari live anche in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) Il talentdi Maria De Filippi, dopo il successo dello scorso anno, è ritornato, ha riaperto i battenti. E ha accolto nuovi allievi, pronti a mettersi in gioco, tra ballo e canto. Tra di loro anche ilNDG, all’anagrafe Nicolò di Girolamo. Che è stato scelto dalla maestra Lorella Cuccarini. E che, giorno dopo giorno, sta dimostrando a tutti il suo talento. Si sta facendo conoscere, tra alti e bassi. Ma sappiamo davtutto di lui? Il successodi NDG NDG, all’anagrafe Nicolò di Girolamo, è giovanissimo, ha 22 anni, vive a Roma ed è un tifoso giallorosso. Non è certo un volto sconosciuto: il ragazzo, infatti, ha scalato le classifiche con la sua, un brano rap. Brano che ha superato quasi 5 milioni di stream. NDG si è già esibito nella sua città, con vari live anche in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenawyse : @vivereinbilico Stessa squadra solo che ho megan al posto di ndg,sicuro c’è il vincitore perché se non vince ne sam… - lineadellavitaa : secondo voi chi esce prima tra ndg e cricca? e tra megan e gianmarco? - DavideRTramonta : RT @cuorenero___: @amicii_news Rido per chi scrive “ndg” e “megan” Megan è stra pongata, non la fanno uscire subito. Ndg ha talento e lo d… - johnwxsherlock : @ale_tenuta @amicii_news Krikka no amo, se arriva a metà serale è pure troppo per me ?? purtroppo arriverà sicurame… - 03TrashAddicted : @amicii_news Chi vorrei fuori: Piccolo/Cricca/Megan Chi faranno fuori: Piccolo/Ndg/Federica -