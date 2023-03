Nba | incredibile Curry | ferisce un ragazzo in faccia con un tiro da tre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AroundTheGameIT : Naz. Reid. Dopo l'incredibile tripla per il pareggio, Minnesota ha comunque perso all'overtime. - mar1097289531 : @parallelecinico @NBA questa cosa qua gli da un aura di onnipotenza incredibile...Barnes che credeva di fare il fi… - PulciniMichele : @StefanoPutinati Al confronto qualche stella NBA attuale dovrebbe vergognarsi. Hanno rilanciato una lega che era mo… - GruwFrequency : RT @AroundTheGameIT: ?? Jonathan Isaac verrà operato all'adduttore sinistro e, di conseguenza, resterà fuori fino a fine stagione. Sfortuna… - andreapezzoni87 : Succede di tutto nel finale di Miami-New York, con i Knicks che si prendono la W grazie al canestro di Randle prati… -

SAN FRANCISCO (Usa) - La guardia dei Golden State Warriors Stephen Curry - prima della partita contro i Milwaukee Bucks - ha colpito accidentalmente un uomo alla testa con uno dei suoi tiri dalla ...Questo sarebbe l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto lo stesso KD dopo l'infortunio alla caviglia sinistra durante il riscaldamento pre - gara di mercoledì scorso (...

Durante il riscaldamento il cestista ha fallito l'obiettivo non rendendosi conto di quanto era accaduto dall'altra parte del campo ...L'infortunio alla caviglia è abbastanza grave. Stop forzato per KD.