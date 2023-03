NBA, dalla stagione 2023/2024 arriva l’occhio di falco: accordo con Hawk-Eye Innovations (Di domenica 12 marzo 2023) Il mondo della NBA è pronto ad accogliere l’occhio di falco, esattamente come da anni avviene nel tennis. Hawk-Eye Innovations ha infatti firmato una partnership con la NBA, che cambierà dalla prossima stagione 2023-2024 nel modo in cui verranno tracciate, seguite e registrate le azioni. Questa tecnologia consentirà di catturare la pozione dei giocatori e il movimento del pallone in ogni istante in tre dimensioni e viene introdotta dopo essere già stata inserita in altri sport. La raccolta dati sostituirà quello che viene messo a disposizione da Second Spectrum, che ha una definizione puntuale della loro posizione: con questa nuova tecnologia gli arbitri saranno in grado di avere un supporto più rapido e preciso per prendere decisioni nel corso del ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Il mondo della NBA è pronto ad accoglieredi, esattamente come da anni avviene nel tennis.-Eyeha infatti firmato una partnership con la NBA, che cambieràprossimanel modo in cui verranno tracciate, seguite e registrate le azioni. Questa tecnologia consentirà di catturare la pozione dei giocatori e il movimento del pallone in ogni istante in tre dimensioni e viene introdotta dopo essere già stata inserita in altri sport. La raccolta dati sostituirà quello che viene messo a disposizione da Second Spectrum, che ha una definizione puntuale della loro posizione: con questa nuova tecnologia gli arbitri saranno in grado di avere un supporto più rapido e preciso per prendere decisioni nel corso del ...

