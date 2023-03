Nba come il tennis, arriva occhio di falco (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Hawk-Eye Innovations ha firmato una partnership con la Nba che cambierà dalla prossima stagione 2023-2024 nel modo in cui verranno tracciate, seguite e registrate le azioni: una tecnologia che permette di catturare la posizione dei giocatori e il movimento del pallone in ogni istante in tre dimensioni. L’utilizzo di questa strumentazione da parte della lega arriva dopo che altri sport hanno già messo a disposizione della classe arbitrale questi strumenti, come nel tennis o come ai mondiali di calcio del 2022 con l’introduzione del fuorigioco semiautomatico. Una raccolta dati che sostituirà quello che viene messo a disposizione da Second Spectrum, che ha una definizione puntuale della loro posizione: con questa nuova tecnologia gli arbitri saranno in grado di avere un supporto più rapido e preciso per ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Hawk-Eye Innovations ha firmato una partnership con la Nba che cambierà dalla prossima stagione 2023-2024 nel modo in cui verranno tracciate, seguite e registrate le azioni: una tecnologia che permette di catturare la posizione dei giocatori e il movimento del pallone in ogni istante in tre dimensioni. L’utilizzo di questa strumentazione da parte della legadopo che altri sport hanno già messo a disposizione della classe arbitrale questi strumenti,nelai mondiali di calcio del 2022 con l’introduzione del fuorigioco semiautomatico. Una raccolta dati che sostituirà quello che viene messo a disposizione da Second Spectrum, che ha una definizione puntuale della loro posizione: con questa nuova tecnologia gli arbitri saranno in grado di avere un supporto più rapido e preciso per ...

