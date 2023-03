Naufragio nel Mediterraneo, 30 dispersi, 17 migranti soccorsi in mezzo al mare. Ong accusano l’Italia (Di domenica 12 marzo 2023) Naufragio migranti, altra possibile tragedia, in tanti restano a guardare. Sono 30 i dispersi nel Naufragio di un barchino di migranti avvenuto oggi. Lo riferisce la Guardia costiera italiana. Le persone salvate sono 17. Il barchino si è capovolto durante il trasbordo delle persone sulla nave Froland, inviata tra i mercantili sul posto dalla centrale operativa della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023), altra possibile tragedia, in tanti restano a guardare. Sono 30 ineldi un barchino diavvenuto oggi. Lo riferisce la Guardia costiera italiana. Le persone salvate sono 17. Il barchino si è capovolto durante il trasbordo delle persone sulla nave Froland, inviata tra i mercantili sul posto dalla centrale operativa della ... TAG24.

