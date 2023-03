Naufragio in Libia | 30 dispersi Le Ong tirano in ballo l’Italia Tajani | “Non lasciamo indietro nessuno”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tg2rai : Naufragio di #Cutro, superstite rivela: 'Scafisti non ci fecero chiamare i soccorsi'. Oggi dal mare altri corpi. Al… - Open_gol : La conferma delle autorità italiane: decine di migranti 'dispersi' nel nuovo naufragio. Per il servizio Alarm Phone… - QdSit : Naufragio al largo della Libia, 17 migranti salvati e 30 dispersi - Ntonio71 : Ma se il naufragio è avvenuto al largo della Libia a noi che ce ne frega? #controcorrente - mapegu : RT @Open_gol: La conferma delle autorità italiane: decine di migranti 'dispersi' nel nuovo naufragio. Per il servizio Alarm Phone sono tutt… -

Il barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: 30 persone sono annegate. Lo riferisce Alarm Phone che spiega: "Dalle h 2.28 dell'11 marzo, le ...La sinistra si è affrettata a cavalcare il caso del nuovodi migranti avvenuto a largo delle coste libiche domenica 12 marzo, con Elly Schlein che ...è sotto la responsabilità della, ...ROMA - Diciassette migranti sono stati salvati e altri 30 risultano dispersi in seguito a unavvenuto nella zona SAR libica. In una nota la Guardia Costiera italiana riferisce come si sono svolti i fatti. "Nella notte dell'11 marzo, "Watch the Med - Alarm Phone" segnalava al Centro ...

Naufragio al largo della Libia, la conferma della Guardia Costiera: «30 migranti dispersi». Per le Ong sono annegati a ... Open

La Guardia Costiera si difende dalle accuse delle Ong, dicendo che la zona in cui si è verificato l’ennesimo naufragio nel Mediterraneo non è ...ROMA (ITALPRESS) – Diciassette migranti sono stati salvati e altri 30 risultano dispersi in seguito a un naufragio avvenuto nella zona SAR ...