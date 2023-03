(Di domenica 12 marzo 2023) Almeno ottoe sette dispersi. E' il bilancio deldi due barche non lontano da San Diego, in. L'allarme è scattato nella notte fra sabato e domenica, quando una donna ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Naufragio in California, morti 8 migranti dal Messico - aldobottai : @Amaccagno66Anna @Virus1979C Ormai è tutto colpa del governo. Anche la pioggia torrenziale in California. Se poi, d… -

Almeno otto morti e sette dispersi. E' il bilancio deldi due barche non lontano da San Diego, in. L'allarme è scattato nella notte fra sabato e domenica, quando una donna ha chiamato il 911, il numero di emergenza, chiedendo aiuto. ...Otto persone sono morte e altre sette risultano disperse dopo che due piccole imbarcazioni si sono capovolte al largo della costa di San Diego, in. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di imbarcazioni che trasportavano probabilmente migranti illegali ( LO SPECIALE MIGRANTI ). I naufragi sono avvenuti sabato notte. I primi ...... ecco llall'esordio a Indian Wells contro Taro Daniel, 30 enne giapponese numero 101 del ... Il pessimo momento dell'Italia inè stato confermato dalla sconfitta di Camila Giorgi, ...

Naufragio in California, morti 8 migranti dal Messico Tiscali Notizie

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Almeno otto morti e sette dispersi. E' il bilancio del naufragio di due barche non lontano da San Diego, in California. L'allarme è scattato nella notte fra sabato e domeni ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, doppio naufragio davanti a San Diego. Otto morti e sette dispersi, forse migranti ...