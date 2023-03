Naufragio in acque libiche | scatta l' assalto delle Ong | l' Italia li ha lasciati morire

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 marzo 2023) Un barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato ieri un allarme è naufragato e decine di persone sarebbero annegate. Lo riferisce su Twitter Alarm Phone, il numero di emergenza che segnala le imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo. “Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate”, si legge nel messaggio. Il barcone era partito dalle costee si trovava da ieri alla deriva. Nonostante il barcone fosse in, Alarm Phone punta il dito sull': "Siamo scioccati. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate. Dalle 2.28 dell'11 marzo, le autorità erano informate dell'urgenza e della situazione di pericolo. Le autoritàne hanno ritardato deliberatamente i soccorsi, lasciandole". ...