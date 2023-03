Naufragio di Cutro, recuperati altri 2 corpi: uno di un bambino. Le vittime salgono a 78 (Di domenica 12 marzo 2023) Alle prime luci dell’alba il mare ha restituito i corpi di altre due vittime del Naufragio di Cutro, avvenuto in Calabria nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Si tratta di un bambino di un’età non individuata e di un uomo. I corpi sono stati trovati nell’area di Praialonga, a distanza di un paio di chilometri a Nord dal luogo dove è avvenuta la tragedia. Il corpo senza vita del bambino è stato recuperato in mare, mentre il cadavere dell’uomo è stato trovato sulla spiaggia. Sale così a 78 il numero delle vittime del della tragedia avvenuta a poche centinaia di metri dalla costa calabrese. Tra le vittime accertate 32 erano minori, di cui 23 bambini di pochi mesi sino ai 12 anni. su Open Leggi anche: Il corteo a ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Alle prime luci dell’alba il mare ha restituito idi altre duedeldi, avvenuto in Calabria nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Si tratta di undi un’età non individuata e di un uomo. Isono stati trovati nell’area di Praialonga, a distanza di un paio di chilometri a Nord dal luogo dove è avvenuta la tragedia. Il corpo senza vita delè stato recuperato in mare, mentre il cadavere dell’uomo è stato trovato sulla spiaggia. Sale così a 78 il numero delledel della tragedia avvenuta a poche centinaia di metri dalla costa calabrese. Tra leaccertate 32 erano minori, di cui 23 bambini di pochi mesi sino ai 12 anni. su Open Leggi anche: Il corteo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Diciamo che questa scena della Presidente del Consiglio e del vicepresidente che fanno karaoke il giorno dei funera… - ciropellegrino : In provincia di #Bergamo una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per ave… - silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - MalmosTizy : RT @gditom: “Quando chiudo gli occhi, mi viene in mente sempre quel bambino... Non ero pronto a questa cosa, ero andato un po' in panico...… - SCapodiferro : RT @NatangeloM: Le straordinarie avventure di Giorgia - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #migra… -