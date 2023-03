Naufragio di Cutro, donata a Papa Francesco una croce realizzata con il legno del barcone (Di domenica 12 marzo 2023) Una croce realizzata con il legno del barcone naufragato a Steccato di Cutro in dono a Papa Francesco . E' stato il vaticanista dei media vaticani, Salvatore Cernuzio , originario di Crotone , a consegnarla... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 marzo 2023) Unacon ildelnaufragato a Steccato diin dono a. E' stato il vaticanista dei media vaticani, Salvatore Cernuzio , originario di Crotone , a consegnarla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - SimoneAlliva : Diciamo che questa scena della Presidente del Consiglio e del vicepresidente che fanno karaoke il giorno dei funera… - repubblica : Il sindaco Lepore: 'Meloni e Salvini al karaoke mentre abbiamo seppellito i migranti del naufragio di Cutro' [di Si… - carloalbarello : 'Non si abita un paese, si abita una lingua. Una patria è questo, e niente altro' #emilcioran dedicato a… - elena6580 : RT @itsmeback_: La barca l’hanno fatta saltare! Gli scafisti sono scappati dopo aver legato le mani di un clandestino al timone/volante del… -