Naufragio Cutro | gli scafisti impedirono ai migranti di dare l’allarme Gasparri attacca la Sinistra | “Speculazione cinica”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Diciamo che questa scena della Presidente del Consiglio e del vicepresidente che fanno karaoke il giorno dei funera… - repubblica : Il sindaco Lepore: 'Meloni e Salvini al karaoke mentre abbiamo seppellito i migranti del naufragio di Cutro' [di Si… - silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - Alfonso0070 : RT @siriomerenda: dopo la squallida informativa di Piantedosi al Senato sul naufragio di Cutro...sorrisi, abbracci, pacche sulla spalle, in… - NonMiAvreteMai5 : RT @Marty_Loca80: Sono stati recuperati altri due corpi di vittime del naufragio del barcone a Cutro. Si tratta di un bambino piccolo e di… -

Roma, 12 marzo 2023 "Da Piantedosi, Salvini, Meloni, Giorgetti non abbiamo ricevuto risposta sul. Sono andati a fare un Consiglio dei Ministri achiusi dentro, senza nemmeno passare a dare omaggio a vittime e loro familiari. Cosa che invece ha fatto e per questo lo ringrazio per ...Non si fermano le ricerche dei corpi delle persone coinvolte neldi domenica 26 febbraio a Steccato di. Da 15 giorni Vigili del fuoco soccorritori acquatici con acquascooter congiuntamente alla Guardia costiera perlustrano in lungo ed in largo il ...SQUADRE IN CAMPO - Un minuto di raccoglimento per le 72 vittime deldiavvenuto nei giorni scorsi. CREMONESE - FIORENTINA: Tutto pronto allo Zini, per assistere alla sfida tra ...

Elaborata da Tas dei Vigili del fuoco la mappa dei recuperi delle persone morte nella tragedia per coordinare meglio gli interventi ...Sono stati recuperati altri tre corpi di vittime del naufragio di Cutro: due di questi erano bambini. Sale a 79 il numero delle vittime.