Naufragio Cutro | applauso per Mattarella al' Assemblea Nazionale del PD

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 "Da Piantedosi, Salvini, Meloni, Giorgetti non abbiamo ricevuto risposta sul Naufragio. Sono andati a fare un Consiglio dei Ministri a Cutro chiusi dentro, senza nemmeno passare a dare omaggio a vittime e loro familiari. Cosa che invece ha fatto e per questo lo ringrazio per la sua guida sapiente, il Presidente Mattarella", le parole della nuova Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, in occasione dell'Assemblea Nazionale tenutasi presso il centro congressi "La Nuvola", a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

