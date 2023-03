Naufragio Crotone, i superstiti: “Dopo lo schianto è stato il caos” (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “La barca procedeva molto lentamente e noi avremmo voluto chiedere l’intervento dei soccorsi ma chi conduceva la barca per tranquillizzarci ci faceva vedere su un tablet che saremmo arrivati a breve”. A raccontarlo agli investigatori della Guardia di Finanza che indagano sul Naufragio nell’inchiesta coordinata dal Procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia è un superstite del Naufragio, sentito pochi giorni fa. “Dopo cinque giorni di navigazione – prosegue – sapevamo di essere in prossimità delle coste italiane, quando ho sentito un forte rumore, e da una falla nello scafo abbiamo cominciato a imbarcare acqua. Il livello di acqua sottocoperta è salito molto rapidamente generando il caos a bordo. Salito in coperta, mi sono ritrovato in acqua e mi sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “La barca procedeva molto lentamente e noi avremmo voluto chiedere l’intervento dei soccorsi ma chi conduceva la barca per tranquillizzarci ci faceva vedere su un tablet che saremmo arrivati a breve”. A raccontarlo agli investigatori della Guardia di Finanza che indagano sulnell’inchiesta coordinata dal Procuratore diGiuseppe Capoccia è un superstite del, sentito pochi giorni fa. “cinque giorni di navigazione – prosegue – sapevamo di essere in prossimità delle coste italiane, quando ho sentito un forte rumore, e da una falla nello scafo abbiamo cominciato a imbarcare acqua. Il livello di acqua sottocoperta è salito molto rapidamente generando ila bordo. Salito in coperta, mi sono ritrovato in acqua e mi sono ...

