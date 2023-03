Naufragio: Crotone - Catanzaro, parte incasso a famiglie vittime (Di domenica 12 marzo 2023) Una parte dell'incasso del derby calabrese di Serie C tra Crotone e Catanzaro sarà devoluto ai familiari delle vittime del terribile Naufragio di lunedì scorso a Steccato di Cutro per "offrire un ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Unadell'del derby calabrese di Serie C trasarà devoluto ai familiari delledel terribiledi lunedì scorso a Steccato di Cutro per "offrire un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Al fianco di chi oggi è a #Cutro per la manifestazione di solidarietà alle vittime del #naufragio. Rinnovo la vici… - localteamtv : Naufragio migranti, a Steccato di Cutro il giorno del corteo per 'verità e giustizia': i manifestanti si stanno dir… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - Donatel77002446 : RT @DavideR46325615: Adesso capite perché Meloni e Salvini non si sono recati a Crotone per dare il cordoglio alle famiglie delle vittime d… - MalmosTizy : RT @gditom: “Quando chiudo gli occhi, mi viene in mente sempre quel bambino... Non ero pronto a questa cosa, ero andato un po' in panico...… -