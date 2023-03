++ Naufragio: altri due corpi recuperati, uno è bambino ++ (Di domenica 12 marzo 2023) altri due corpi di vittime del Naufragio del barcone sono stati recuperati dai soccorritori. Si tratta di un bambino piccolo di un'età non individuata e di un uomo. I corpi sono stati trovati nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023)duedi vittime deldel barcone sono statidai soccorritori. Si tratta di unpiccolo di un'età non individuata e di un uomo. Isono stati trovati nella ...

