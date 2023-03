Naufragio al largo della Libia, centrosinistra all’attacco del governo: «Una vergogna per l’Italia e l’Europa». Tajani: «Non strumentalizzare» (Di domenica 12 marzo 2023) «È una vergogna per l’Italia e per l’Europa. Non possiamo più vedere il Mediterraneo ridotto a un grande cimitero a cielo aperto». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel giorno della formalizzazione del suo nuovo incarico, riferendosi al nuovo Naufragio di un barcone di 47 migranti proveniente dalla Libia denunciato oggi da Alarm Phone e che avrebbe già causato decine di vittime. «Mi arrivano notizie di un nuovo Naufragio, in cui sarebbero morte altre persone, a largo della Libia. Sembra che questa imbarcazione abbia chiesto soccorso ed è stato risposto di contattare la guardia costiera libica. Per questo chiedo un minuto di silenzio», ha detto Schlein rivolgendosi all’assemblea del Pd a Roma. Ancora più ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) «È unapere per. Non possiamo più vedere il Mediterraneo ridotto a un grande cimitero a cielo aperto». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel giornoformalizzazione del suo nuovo incarico, riferendosi al nuovodi un barcone di 47 migranti proveniente dalladenunciato oggi da Alarm Phone e che avrebbe già causato decine di vittime. «Mi arrivano notizie di un nuovo, in cui sarebbero morte altre persone, a. Sembra che questa imbarcazione abbia chiesto soccorso ed è stato risposto di contattare la guardia costiera libica. Per questo chiedo un minuto di silenzio», ha detto Schlein rivolgendosi all’assemblea del Pd a Roma. Ancora più ...

