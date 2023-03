Napoli, turista thailandese ferito durante un tentativo di rapina: mandibola fratturata (Di domenica 12 marzo 2023) Un turista 21enne proveniente dalla Thailandia è stato ferito nella notte a Napoli durante un tentativo di rapina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 21enne sarebbe stato... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 marzo 2023) Un21enne proveniente dalla Thailandia è statonella notte aundi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 21enne sarebbe stato...

Un giovane turista è stato aggredito nella notte di oggi, domenica 12 marzo, per una tentata rapina a Forcella di Napoli. Trasportato all'ospedale del Mare dove è ora ricoverato per una frattura alla mandibola. Un giovane turista vittima di un tentativo di rapina ha riportato la frattura della mandibola ed è ora ricoverato all'ospedale del Mare.