Napoli, tre top club su Osimhen (Di domenica 12 marzo 2023) Victor Osimhen fa gola all'Europa: come evidenzia la stampa britannica, l'attaccante del Napoli è nel mirino di Chelsea, Manchester... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Victorfa gola all'Europa: come evidenzia la stampa britannica, l'attaccante delè nel mirino di Chelsea, Manchester...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : I Corridori ellenistici del Museo Archeologico di Napoli a disposizione della Fashion Week, con altre opere di muse… - DiegoBot_it : Tre anni qui a Napoli mi hanno dato tanto, ma mi hanno anche tolto. Non posso uscire, in tre anni non ho imparato una strada di Napoli - SportRepubblica : Napoli, alla festa per lo scudetto manca solo la data: sarà uno show per tre milioni [aggiornamento delle 18:18] - MaffinaSilvano : @LucaValigi Questi tre potrebbero fare il teatro dei burattini all'aperto come a Napoli - sa_ambro : RT @Frances12925037: La nota 10940 mette in rilievo la farlocca plusvalenza di osimhen e dei tre giocatori che fanno parte della plusvalenz… -