Napoli super ma in secondo piano | Ghoulam ha ragione Come titolano i giornali dopo la ‘vittoria Scudetto’

"Atalanta 2 - 0, gli azzurri tornano a vincere e volano a + sulla seconda Vittoria ... In ballo ci sono punti pesantissimi per la Champions, peraltro a una settimana dalderby con la Lazio, ...Gollini 6.5 Debutta a sorpresa per l'infortunio al polso di Meret e si fa trovare pronto contro la sua ex squadra:soprattutto nel finale su Ruggeri. Di Lorenzo 6.5 Ha poco lavoro in ...Illa schioda così, con un ritratto di classe cristallina che scuote l'anima. L'Atalanta si era chiusa a doppia mandata fino a quando Khvicha non trova la combinazione giusta per aprire la ...

Il Napoli torna a vincere: super Kvara e Kim stendono l'Atalanta Ottopagine

Il Napoli in vista della sfida con l'Eintracht Francoforte in Champions League dovrà verificare gli infortuni di Kim e Meret.Il georgiano trascina con un'altra perla. Spalletti lo accosta a Maradona, i numeri parlano chiaro: è al top in Europa con Haaland e non solo.