Napoli, spari in strada nella via degli chalet: 19enne legato ai clan di camorra lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva (Di domenica 12 marzo 2023) Era quasi l’una di notte quando due persone hanno fatto fuoco sparando in direzione di Antonio Gaetano. Il 19enne, ritenuto dagli investigatori un elemento di vertice del clan di camorra Calone-Marsicano-Esposito del quartiere Pianura, si trovava in auto a Mergellina, la strada degli chalet di Napoli, ed è stato ferito gravemente all’addome e alla zona cervicale. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, ora lotta tra la vita e la morte. Il giovane, con precedenti e residente nel quartiere Pianura della città, qualche giorno fa teatro di un omicidio e ritenuto dagli inquirenti una “zona calda”, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e adesso è ricoverato in terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Era quasi l’una di notte quando due persone hanno fatto fuoco sparando in direzione di Antonio Gaetano. Il, ritenuto dagli investigatori un elemento di vertice deldiCalone-Marsicano-Esposito del quartiere Pianura, si trovava in auto a Mergellina, ladi, ed è stato ferito gravemente all’addome e alla zona cervicale. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, oratra lae la. Il giovane, con precedenti e residente nel quartiere Pianura della città, qualche giorno fa teatro di un omicidio e ritenuto dagli inquirenti una “zona calda”, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e adesso è ricoverato in...

