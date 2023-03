Napoli, spari agli chalet di Mergellina: 19enne ferito gravemente, era già scampato a un agguato (Di domenica 12 marzo 2023) Notte di sangue a Mergellina. Intorno alle due un giovane residente a Pianura, A.G., 19enne noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola che lo hanno ferito... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 marzo 2023) Notte di sangue a. Intorno alle due un giovane residente a Pianura, A.G.,noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola che lo hanno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Spari in via Mergellina a Napoli, 20enne ferito a colpi di arma da fuoco - blogLinkes : Spari in strada chalet a Napoli, colpito 19enne legato a clan - blogLinkes : Spari in strada chalet a Napoli, colpito 19enne legato a clan - ottopagine : Spari tra gli chalet di Mergellina: gravemente ferito un ragazzo #Napoli - youfullwellness : #yourfullwellness Spari in strada chalet a Napoli, colpito 19enne legato a clan -