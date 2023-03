Napoli, Spalletti esagera: ‘Kim è il difensore più forte del mondo’ (Di domenica 12 marzo 2023) "Kim é il centrale più forte del mondo perché nella partita fa venti cose incredibili". Così Luciano Spalletti... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) "Kim é il centrale piùdel mondo perché nella partita fa venti cose incredibili". Così Luciano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #Spalletti “I ragazzi non hanno bisogno della motivazione perché sono consapevoli del prestigio di questa maglia… - ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - DAZN_IT : La stagione del Napoli è strepitosa ?? Ghoulam elogia la formazione di Spalletti ?? #TuttiBravidalDivano #DAZN - FrancoGrazian17 : RT @DAZN_IT: La stagione del Napoli è strepitosa ?? Ghoulam elogia la formazione di Spalletti ?? #TuttiBravidalDivano #DAZN - Milanista_Serio : RT @M4rkPhilips: Quindi il Napoli del comandante Sarri ?? aveva un punto in più rispetto al Napoli di Spalletti a questo punto della stagion… -