'Napoli per Napoli', giornata di sensibilizzazione ambientale (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è svolta stamattina la seconda edizione di "Napoli per Napoli" manifestazione di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, coordinata dall'assessore al Verde e all'Ambiente Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'assessore all'Istruzione Maura Striano, Asia, le Municipalità, e le associazioni e i comitati di cittadini. "Una giornata per sensibilizzare i cittadini alla partecipazione attiva. Un modo per condividere un processo di recupero con tutta la città" ha dichiarato Santagada, presente alla manifestazione in Piazza Cavour. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

