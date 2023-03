Napoli | movida violenta | 16enne con il naso fratturato in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Napoli, aggressioni nelle zone della movida: feriti un 12enne e un 16enne - rep_napoli : Napoli, agguato a Mergellina in zona movida: ferito gravemente un ventenne [di Dario del Porto] [aggiornamento dell… - infoitinterno : Napoli, spari e accoltellamenti tra giovanissimi nei luoghi della movida - infoitinterno : Napoli, aggressioni nelle zone della movida: feriti un 12enne e un 16enne - LaloWhite_ : RT @SkyTG24: Napoli, aggressioni nelle zone della movida: feriti un 12enne e un 16enne -

È stato colpito al volto e ricoverato nell'ospedale Cto dicon il naso fratturato. Per lui una prognosi di 25 giorni. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.Indaga la Squadra mobile di. La vittima si chiama Antonio Gaetano e secondo gli investigatori è un elemento di vertice del clan Calone - Marsicano - Esposito del quartiere Pianura della città.Sei interventi tra sabato e domenica di polizia e carabinieri. Antonio Gaetano, con precedenti, è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire ...

Napoli, aggressioni nelle zone della movida: feriti un 12enne e un 16enne Sky Tg24

Un 20enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco la scorsa notte a Napoli. Il ferimento è avvenuto poco prima dell'una in via Mergellina, nei pressi di uno chalet. Il giovane, 20enne… Leggi ...Ieri notte, nella strada degli chalet di Napoli, un ragazzo di 19 anni di nome Antonio Gaetano è stato ferito gravemente in un agguato. Sarebbe in fin di vita. Secondo gli ...