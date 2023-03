Napoli, Meret sorride: esami negativi al polso (Di domenica 12 marzo 2023) Alex Meret, rimasto fuori per precauzione nel match vinto dai campani contro l’Atalanta ieri al ‘Maradona’, dovrebbe essere disponibile per il match contro l’Eintracht in Champions League. Il portiere “si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo”, sottolinea il Napoli in una nota sul proprio sito. Giacomo Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Hirving Lozano si è allenato parzialmente in gruppo. La squadra è tornata subito ad allenarsi per preparare la sfida di mercoledì in casa contro i tedeschi. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico, il resto del gruppo, dopo una prima parte di attivazione in palestra e campo, ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Alex, rimasto fuori per precauzione nel match vinto dai campani contro l’Atalanta ieri al ‘Maradona’, dovrebbe essere disponibile per il match contro l’Eintracht in Champions League. Il portiere “si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali aldella mano destra che hanno dato esito negativo”, sottolinea ilin una nota sul proprio sito. Giacomo Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Hirving Lozano si è allenato parzialmente in gruppo. La squadra è tornata subito ad allenarsi per preparare la sfida di mercoledì in casa contro i tedeschi. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico, il resto del gruppo, dopo una prima parte di attivazione in palestra e campo, ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Napoli. Lozano in parte in gruppo, buone notizie per Meret - fantapiu3 : #Napoli: gli esami di #Meret. Buone notizie per i fantallenatori e per #Spalletti #fantacalcio #seriea #campionato… - marinabeccuti : Napoli, nessun problema al polso per Meret - Torinogranatait : Napoli, nessun problema al polso per Meret - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Napoli, ottime notizie da Meret e Lozano: il comunicat… -