Napoli: Meret e Kim, arrivano ottime notizie in vista dell’Eintracht Francoforte (Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli si è allenato oggi a Castel Volturno in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Gli infortuni di Kim e Meret non preoccupano lo staff medico azzurro. arrivano buone notizie per Luciano Spalletti dal centro sportivo in provincia di Caserta, dove la squadra si è allenata dopo la gara con l’Atalanta. Nessun giorno di riposo per gli azzurri, anche perché si gioca mercoledì la delicata sfida con l’Eintracht Francoforte di Champions League. Infortuni Napoli: tutte le notizie Attraverso un comunicato ufficiale la SSCN dà le ultime informazioni sugli infortuni in casa Napoli: “Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 marzo 2023) Ilsi è allenato oggi a Castel Volturno indella sfida di Champions League contro l’Eintracht. Gli infortuni di Kim enon preoccupano lo staff medico azzurro.buoneper Luciano Spalletti dal centro sportivo in provincia di Caserta, dove la squadra si è allenata dopo la gara con l’Atalanta. Nessun giorno di riposo per gli azzurri, anche perché si gioca mercoledì la delicata sfida con l’Eintrachtdi Champions League. Infortuni: tutte leAttraverso un comunicato ufficiale la SSCN dà le ultime informazioni sugli infortuni in casa: “Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte ...

