Napoli, Kim preoccupa Spalletti (Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli vince, ma nella ripresa Kim è costretto al cambio per un problema muscolare e preoccupa Spalletti. Un guaio muscolare al polpaccio, lo stesso di cui ha sofferto nel periodo del Mondiale. Oggi verrà sottoposto a esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. L'allenatore e gli azzurri sperano sia solo affaticamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - anperillo : ?? Da oggi lo chiamo #NemboKim. Raramente ho visto un difensore centrale così veloce e al tempo stesso preciso e pul… - caterinabalivo : Ma che gol ha fatto Kvara?! È un extraterrestre! Forza Napoli Sempre, Kim-Kim-Kim, Amir e la capolista se ne va!… - 33_uor : RT @anperillo: ?? Da oggi lo chiamo #NemboKim. Raramente ho visto un difensore centrale così veloce e al tempo stesso preciso e pulito negli… - Erminio59944006 : @Torrenapoli1 Con rahmani Kim il napoli per 13 partite su 26 ha chiuso la partita con la porta inviolata -