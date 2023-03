Napoli, il Prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte (Di domenica 12 marzo 2023) Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha adottato un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte, per l'incontro di calcio Napoli-Eintracht Francoforte in programma mercoledì 15 marzo nello stadio Maradona. L'incontro era stato definito ad alto rischio dal Casms, e aveva già visto un divieto di vendita da parte della prefettura per tutti i residenti in Germania, sospeso ieri dal Tar. Il nuovo provvedimento è stato adottato dopo la riunione stamane del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il provvedimento intende "prevenire rischi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 marzo 2023) IldiClaudio Palomba ha adottato un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto didei tagliandi limitato ainella città di, per l'incontro di calcio-Eintrachtin programma mercoledì 15 marzo nello stadio Maradona. L'incontro era stato definito ad alto rischio dal Casms, e aveva già visto un divieto dida parte della prefettura per tutti iin Germania, sospeso ieri dal Tar. Il nuovo provvedimento è stato adottato dopo la riunione stamane del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il provvedimento intende "prevenire rischi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a ...

