Napoli, Il futuro di Osimhen è in Premier? (Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli continua a collezionare successi in Serie A con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Dopo il ritorno in campo dall’infortunio, infatti, il nigeriano fa sognare i tifosi mettendo a segno reti in ogni match. Non a caso è entrato nel mirino delle big L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Ilcontinua a collezionare successi in Serie A con unin attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Dopo il ritorno in campo dall’infortunio, infatti, il nigeriano fa sognare i tifosi mettendo a segno reti in ogni match. Non a caso è entrato nel mirino delle big L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... atomuan : @salv_amoroso @SetantaSportsTV ‘Ho visto Kvaradona’. È incredibile come in una crasi Napoli sia riuscita a tenere i… - KilledByGhost : @bestmarnic @realvarriale @sscnapoli @ADeLaurentiis @victorosimhen9 inutile pensare già al futuro. Anche KK doveva… - franczerouno : RT @pallonatefaccia: 'Il futuro della #Georgia è in Europa' ha dichiarato negli scorsi giorni Khvicha #Kvaratskhelia, attaccante del Napoli… - saltandpepper90 : CLAMOROSO ?? Dopo infuocate videochiamate il futuro del bravo #kvaratskhelia appare delineato. Difficile per De L… - DoMonopoli : @ZZiliani Sarri all’epoca fece di tutto x far arrivare a Napoli Saponara, definito come un calciatore in futuro “in… -