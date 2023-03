Napoli-Eintracht | vietata la vendita di biglietti per i tifosi di Francoforte Il prefetto | «Evento ad alto rischio per l’ordine pubblico»

Leggi su open.online

(Di domenica 12 marzo 2023) Cambiano ancora le disposizioni in vista della partita train programma per mercoledì 15 marzo allo stadio Maradona. La scorsa settimana, il ministero dell’Interno aveva disposto il divieto dideia tutti iresidenti in Germania per il timore di scontri fra tifoserie. Ieri, il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso questo provvedimento, scatenando le proteste dei sindacati di polizia. Ma oggi arriva una nuova disposizione di divieto. IldiClaudio Palomba ha adottato infatti un nuovo provvedimento che vieta ladiper i residenti nella città di. La decisione è arrivata dopo la riunione di ...