Napoli-Eintracht | situazione paradossale | può cambiare di nuovo tutto per i tifosi!

(Di domenica 12 marzo 2023) Assurdo ciò che sta accadendo in questi giorni per quanto riguarda la gara di Champions League traed. Motivo della discordia è il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi imposto dalla Prefettura di(sotto “consiglio” del Ministero degli Interni). I tifosi dell’si erano visti bloccare l’opportunità di seguire la propria squadra aper motivi di ordine pubblico, visti gli scontri dell’andata in Germania gli ultras dei due club. TifosiIeri mattina, il TAR Campania ha accettato il ricorso dell’e ha ribaltato la decisione della Prefettura: i tifosi tedeschi possono essere presenti al Maradona. Ma lapotrebbenuovamente. L’edizione online di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - sportface2016 : +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglie… - pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - NapoliAddict : Napoli-Eintracht, situazione paradossale: cambia di nuovo tutto per i tifosi! #Napoli #ForzaNapoliSempre… - cn1926it : #NapoliEintracht, tifosi ospiti sì o no? Domani la decisione finale: i dettagli -

Ilinfatti non ha ancora reso disponibili per i tifosi dell'i 2600 biglietti del settore ospiti proprio perché la decisione del Tar può essere impugnata davanti al Consiglio di StatoEcco perché C'è preoccupazione aper l'uscita di Kim Min - Jae prima del tempo in occasione della gara con l'Atalanta. Non tanto per l'impegno immediato con l'Francoforte che ...'La decisione con cui il Tar Campania ha neutralizzato il provvedimento della Prefettura diin vista della partitaFrankfurt, e soprattutto la tempistica di tale intervento che non sarà seguito da una tempestiva decisione nel merito, mostrano un evidente cortocircuito istituzionale che, in tema ...

Eintracht, Glasner verso il Napoli: “Dimostrato che siamo capaci di risultati straordinari” Tutto Napoli

Napoli-Eintracht Francoforte, possibile nuovo divieto per i tifosi tedeschi dopo il ricorso accolto dal TAR. Le ultime notizie in merito. Stando a quanto riportato dal collega Ciro Troise di ...IL COMUNICATO Il club di De Laurentiis critica la decisione del Tar di aprire la trasferta ai tifosi tedeschi "Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tede ...