Napoli-Eintracht, situazione paradossale: cambia di nuovo tutto per i tifosi! (Di domenica 12 marzo 2023) Assurdo ciò che sta accadendo in questi giorni per quanto riguarda la gara di Champions League tra Napoli ed Eintracht. Motivo della discordia è il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi imposto dalla Prefettura di Napoli (sotto “consiglio” del Ministero degli Interni). I tifosi dell’Eintracht si erano visti bloccare l’opportunità di seguire la propria squadra a Napoli per motivi di ordine pubblico, visti gli scontri dell’andata in Germania gli ultras dei due club. Tifosi Eintracht Ieri mattina, il TAR Campania ha accettato il ricorso dell’Eintracht e ha ribaltato la decisione della Prefettura: i tifosi tedeschi possono essere presenti al Maradona. Ma oggi potrebbe cambiare nuovamente tutto: infatti, secondo quanto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 marzo 2023) Assurdo ciò che sta accadendo in questi giorni per quanto riguarda la gara di Champions League traed. Motivo della discordia è il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi imposto dalla Prefettura di(sotto “consiglio” del Ministero degli Interni). I tifosi dell’si erano visti bloccare l’opportunità di seguire la propria squadra aper motivi di ordine pubblico, visti gli scontri dell’andata in Germania gli ultras dei due club. TifosiIeri mattina, il TAR Campania ha accettato il ricorso dell’e ha ribaltato la decisione della Prefettura: i tifosi tedeschi possono essere presenti al Maradona. Ma oggi potrebbere nuovamente: infatti, secondo quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - sportface2016 : +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglie… - pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - Spazio_Napoli : Napoli-Eintracht, situazione paradossale: cambia di nuovo tutto per i tifosi! - CiroTroise : RT @serieAnews_com: ????#NapoliEintracht , la Prefettura di #Napoli potrebbe emettere un nuovo provvedimento per i tifosi tedeschi: ecco tutt… -