Napoli-Eintracht | nuovo divieto del prefetto | la situazione

(Di domenica 12 marzo 2023) Ildiblocca nuovamente la trasferta dei tifosi tedeschi per la sfida di Champions League. I dettagli Arriva unprovvedimento per la sfida traedFrancoforte valida gli ottavi di finale di Champions League. Ilha infatti imposto ildi vendita ai cittadini residenti a Francoforte. Tra le motivazioni del provvedimento si mette l’accento sulla necessità di “prevenire rischi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza adi tifosi dell’” in considerazione dei rilevanti e gravi scontri avvenuti in occasione dell’incontro di andata della sfida di ChampionsFrancoforte-del 21 febbraio ...

Cambiano ancora le disposizioni in vista della partita traFrancoforte in programma per mercoledì 15 marzo allo stadio Maradona. La scorsa settimana, il ministero dell'Interno aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti a tutti i ...Adesso è arrivata la decisione del Prefetto di, che ha adottato un nuovo provvedimento: divieto di vendita dei tagliandi perlimitato ai residenti nella città di ...Ma lo stop riguarda solo i residenti nella città di Francoforte e non in tutta la ...

