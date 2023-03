Napoli-Eintracht | la situazione infortuni Meret e Kim

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 marzo 2023) Ilin vista della sfida con l’Francoforte in Champions League dovrà verificare glidi Kim e. La vittoria con l’Atalanta con il super gol di Kvaratskhelia deve essere già messa alle spalle dal. C’è poco tempo per essere felici di un’ottima prestazione e dei tre punti immediatamente ritrovati. Mercoledì arriva l’Francoforte, più che convinto di poter ribaltare il risultato dell’andata. Ilha vinto per 2-0 in terra tedesca, ma dovrà stare attento a non fare passi falsi.Kim eUn’altrada prendere in considerazione in casa azzurra sono gli. Si parte da Lozano che potrebbe recuperare dopo ...