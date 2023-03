Napoli-Eintracht | cosa ha fatto Glasner | le ultime notizie da Francoforte

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 marzo 2023) Ventiquattro ore di festa, poi di nuovo concentrati al massimo. Aè già passato in secondo piano lo splendido 2-0 inflitto all’Atalanta, valso un’ulteriore allungo in classifica per l’undici di Spalletti. C’è infatti da giocare la Champions mercoledì e, conseguentemente, scrivere la storia di questo club. Mai giunti ai quarti di finale di Champions in quasi 97 anni di storia, i partenopei sanno che questo può essere l’anno giusto. Ospite al Maradona ildi, tramortito dallo 0-2 dell’andata ma ancora non definitivamente al tappeto. Dalla Germania giungono infatti novità in merito alla situazione, abile a districarsi fra mille difficoltà. Osimhen(FOTO: SSC) Panchina per i top di, le ...