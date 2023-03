Napoli-Eintracht | cambiano le restrizioni | decisione ufficiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dopo la sospensione da parte del #TAR del divieto di trasferta ai tifosi dell'#Eintracht imposto in precedenza dall… - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - sportface2016 : +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglie… - bettadigiulio : RT @Adnkronos: Napoli-Eintracht, prefetto vieta vendita biglietti a residenti Francoforte . #Adnkronos - MSKBayreuth : #Napoli-#Eintracht il prefetto vieta la trasferta solo ai tedeschi di Francoforte: ecco cosa è successo @corriere… -

Divieto limitato alla vendita dei biglietti per i soli tifosi della squadra ospite dopo la bocciatura del Tar al primo proveddimento esteso a tutti i tifosi tedeschi. 'Rischio disordini', la ...Il prefetto di, Claudio Palomba, ha adottato un nuovo provvedimento per il divieto di vendita dei biglietti per la partita di Champions LeagueFrancoforte, in programma mercoledì 15 marzo allo stadio Diego Armando Maradona, limitato ai residenti nella città di Francoforte. La decisione è stata presa a seguito della ...In attesa di vedere se saranno presenti o meno alla sfida di Champions della loro squadra contro il- nonostante il nuovo divieto - , gruppi di tifosi dell'Francoforte sono stati protagonisti ieri di scontri con i loro omologhi dello Stoccarda, a margine della partita di campionato ...

In vista del ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli ed Eintracht al Maradona, tiene banco la questione biglietti per il settore ospiti. Domani il comitato per l'ordine pubblico… Leggi ...(Adnkronos) – Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha adottato un nuovo provvedimento per il divieto di vendita dei biglietti per la partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in pro ...