Napoli di Spalletti e quello dei record di Sarri, Ghoulam spiega: “Qual è la grande differenza rispetto al passato” (Di domenica 12 marzo 2023) L’ex calciatore del Napoli e oggi all’Angers, Faouzi Ghoulam, è stato ospite del programma “Tutti Bravi Dal Divano” su DAZN. La sua presenza ha arricchito la trasmissione con tantissimi aneddoti legati al Napoli, sia passato che attuale. Inoltre lo studio formato anche dagli ex calciatori Matri, Parolo, Montolivo e Behrami, ha commentato il post partita di Bologna–Lazio. Ghoulam Inevitabile al quel punto per Ghoulam non parlare di Sarri e del suo Napoli, facendo un confronto con la squadra attuale. Ecco quanto evidenziato: Confronto col Napoli di Sarri? Oggi non c’è la Juve. Avevamo un calcio importantissimo, ci dispiace non abbia vinto il calcio che tutti amavamo. Pressioni maggiori per noi? Sicuramente, ci ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 marzo 2023) L’ex calciatore dele oggi all’Angers, Faouzi, è stato ospite del programma “Tutti Bravi Dal Divano” su DAZN. La sua presenza ha arricchito la trasmissione con tantissimi aneddoti legati al, siache attuale. Inoltre lo studio formato anche dagli ex calciatori Matri, Parolo, Montolivo e Behrami, ha commentato il post partita di Bologna–Lazio.Inevitabile al quel punto pernon parlare die del suo, facendo un confronto con la squadra attuale. Ecco quanto evidenziato: Confronto coldi? Oggi non c’è la Juve. Avevamo un calcio importantissimo, ci dispiace non abbia vinto il calcio che tutti amavamo. Pressioni maggiori per noi? Sicuramente, ci ...

