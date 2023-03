Napoli-Atalanta 2-0

(Di domenica 12 marzo 2023) Nella 26ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 allo stadio Maradona diarriva una sconfitta per 2-0 contro la capolista del campionato.Primo tempo combattuto e all’insegna dell’equilibrio. Subito uno squillo di Politano neutralizzato da Musso (6?), quindi al 28? l’incursione di Kvaratskhelia viene bloccata ancora dal portiere nerazzurro. Musso attento e reattivo anche al 41? sulla conclusione di Politano, respinta in tuffo.Nella ripresa cresce la pressione dei padroni di casa, pericolosi al 59? con un colpo di testa di Osimhen uscito di poco, preludio al gol che sblocca la partita allo scoccare dell’ora di gioco e arriva grazie a una grande giocata di Kvaratskhelia che si libera in area e calcia sotto la traversa. La reazione nerazzurra al 73? prima con un tiro di Muriel ribattuto da Gollini e subito dopo con il colpo di testa di Zapata parato dal portiere. Al ...

Ancora una volta lo straordinario diventa ordinario al Maradona perché il must è ormai vincere sempre e comunque, e questo Napoli non delude quasi mai le aspettative.