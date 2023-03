Napoli-Atalanta 2-0, pagelle / Spalletti ha costretto Sarri e Gasperini a fare i catenacciari (Di domenica 12 marzo 2023) Le pagelle di Napoli-Atalanta 2-0 a cura di Fabrizio d’Esposito GOLLINI. Toh! Il giovane Meret oggi non ha polso e c’è il debutto di Gollini. Il quale ozieggia per ben settanta minuti. Indi fa tre parate come se nulla fosse. Bravo – 7 DI LORENZO. Stavolta l’Euroappuntato sperimenta il lancio lungo per Victor Osimhen. E’ la fatidica profondità per scavalcare i muri avversari, una settimana fa la Lazio, stasera gli orobici. Per il resto avanza e arretra offrendosi in sacrificio allo scontro fisico – 6,5 RRAHMANI. Quasi mostruoso come il Monaco Guerriero. E poi, ovviamente, c’è quel gol che manda a farfalle il reo Musso – 8 KIM. Dove c’è Kim c’è amore, casa, sicurezza, difesa a oltranza dai pericoli del cielo e della terra. Kim Il Lungo gioca per due, forse per tre. Decisivo per stroncare un contropiede nerazzurro al 40’. Mezzora dopo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Ledi2-0 a cura di Fabrizio d’Esposito GOLLINI. Toh! Il giovane Meret oggi non ha polso e c’è il debutto di Gollini. Il quale ozieggia per ben settanta minuti. Indi fa tre parate come se nulla fosse. Bravo – 7 DI LORENZO. Stavolta l’Euroappuntato sperimenta il lancio lungo per Victor Osimhen. E’ la fatidica profondità per scavalcare i muri avversari, una settimana fa la Lazio, stasera gli orobici. Per il resto avanza e arretra offrendosi in sacrificio allo scontro fisico – 6,5 RRAHMANI. Quasi mostruoso come il Monaco Guerriero. E poi, ovviamente, c’è quel gol che manda a farfalle il reo Musso – 8 KIM. Dove c’è Kim c’è amore, casa, sicurezza, difesa a oltranza dai pericoli del cielo e della terra. Kim Il Lungo gioca per due, forse per tre. Decisivo per stroncare un contropiede nerazzurro al 40’. Mezzora dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - GoalItalia : Il Napoli riprende la sua fuga ?? Superato l’ostacolo Atalanta ?? - CorSport : È ANCORA #KVARA-SHOW: IL #NAPOLI PIEGA L’#ATALANTA ?? Il #Napoli ritrova la vittoria in casa: 2-0 all’#Atalanta gra… - Michae_B_Mlambo : RT @TheEuropeanLad: FT: Napoli 2-0 Atalanta. 1. Napoli (68) 2. Inter (50) 3. Lazio (48) 4. AS Roma (47) - NCN_it : Alvino: “Napoli-Atalanta, partita stratosferica; il secondo tempo manifesto di chi ama il calcio” #Alvino… -