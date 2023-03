Napoli - Atalanta 2 - 0 | gol di Kvaratskhelia e Rrahmani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - GoalItalia : Il Napoli riprende la sua fuga ?? Superato l’ostacolo Atalanta ?? - tuttosport : IL #NAPOLI BATTE L’#ATALANTA: SCUDETTO SEMPRE PIÙ VICINO ?? Gli azzurri ritrovano i tre punti grazie all’ennesimo c… - sabrijouini83 : ?? Partita terminata Napoli ?? Atalanta 2-0 ?? Khvicha Kvaratskhelia 60' ?? Amir Rrahmani 77' ? Il Napoli torna subi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: 285 FOTO NM - Napoli-Atalanta: il racconto da bordocampo in HD, dal pre al post gara -

Ilbatte 2 - 0 l'in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere l'incontro i gol di Kvaratskhelia al 60' e Rrahmani al 77'.La Lazio fallisce l'occasione dell'assalto al secondo posto e del sorpasso all'Inter, il Bologna quella per riaprire la corsa al sesto posto, dopo il ko dell'in casa del. Finisce 0 - 0 nell'anticipo di serie A del sabato sera. Pagelle Lazio PROVEDEL 6,5 Sempre attento sul colpo di testa Kiriakopulos lo salva il palo mentre su Barrow compie ...Nel post gara di, sui Social, Paolo Ziliani , giornalista de Il Fatto Quotidiano: 'Il capolavoro di Spalletti. Che all'Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto. Ma ...

Napoli, 11 mar. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-0 l’Atalanta in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. A decidere l’incontro i gol di ...Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su Twitter dopo il 2-0 del Napoli all’Atalanta Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su ...