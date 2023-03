Napoli-Atalanta: 13 tifosi multati e 2 denunciati, sanzionati anche 15 parcheggiatori abusivi (Di domenica 12 marzo 2023) Tredici persone sono state sanzionate dagli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati nei consueti servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio in occasione della partita Napoli-Atalanta. 11 persone sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente, una si è presentata allo stadio senza biglietto e un’altra con il biglietto intestato a un’altra persona. Altri due tifosi sono stati denunciato e nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata al Daspo: un 28enne è stato colto in flagrante mentre scavalcava da un settore all’altro, mentre un 47enne è accusato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Multe infine per 15 parcheggiatori abusivi fuori dall’impianto di Fuorigrotta e rimosse ben 114 auto in sosta vietata. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Tredici persone sono state sanzionate dagli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati nei consueti servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio in occasione della partita. 11 persone sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente, una si è presentata allo stadio senza biglietto e un’altra con il biglietto intestato a un’altra persona. Altri duesono stati denunciato e nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata al Daspo: un 28enne è stato colto in flagrante mentre scavalcava da un settore all’altro, mentre un 47enne è accusato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Multe infine per 15fuori dall’impianto di Fuorigrotta e rimosse ben 114 auto in sosta vietata. SportFace.

