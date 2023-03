Napoli, agguato a Mergellina: è in fin di vita il reggente degli Esposito-Marsicano (Di domenica 12 marzo 2023) E? tutta da chiarire la dinamica dell?agguato avvenuto questa notta a Mergellina e in cui è caduto Antonio Gaetano, diciannovenne del quartiere Pianura e vecchia conoscenza delle... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 marzo 2023) E? tutta da chiarire la dinamica dell?avvenuto questa notta ae in cui è caduto Antonio Gaetano, diciannovenne del quartiere Pianura e vecchia conoscenza delle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Attimi di terrore a Napoli dove un 19enne, che si ritiene sia collegato al clan di camorra Marsicano attivo nel qua… - glooit : Sparatoria a Napoli, agguato a un 19enne legato a un clan: il giovane è in pericolo di vita leggi su Gloo… - concentrazione : #camorra Agguato a Napoli, colpito un 19enne legato a un clan. Raggiunto in auto da due colpi d'arma da fuoco. E' r… - Vivere_Napoli : Agguato a Mergellina: 20enne in pericolo di vita - infoitinterno : Napoli, agguato a Mergellina: 20enne in pericolo di vita -