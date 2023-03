Napoli, accoltellato a 12 anni: è stabile e non in pericolo di vita il ragazzo trasferito al Santobono (Di domenica 12 marzo 2023) È ricoverato in Chirurgia ed è sotto stretta osservazione clinica il ragazzino di 12 anni e mezzo giunto ieri sera alle 22 al pronto soccorso dell?ospedale pediatrico Santobono... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 marzo 2023) È ricoverato in Chirurgia ed è sotto stretta osservazione clinica il ragazzino di 12e mezzo giunto ieri sera alle 22 al pronto soccorso dell?ospedale pediatrico...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Napoli, ragazzo di 12 anni accoltellato da coetanei in piazza Municipio [di Dario del Porto] - Adnkronos : Napoli, 12enne accoltellato da coetanei: ricoverato in codice rosso . #Adnkronos - ledicoladelsud : Napoli, 12enne accoltellato da coetanei: ricoverato in codice rosso - TV7Benevento : Napoli, 12enne accoltellato da coetanei: ricoverato in codice rosso - - TgrRaiCampania : Napoli, accoltellato da coetanei: grave 12enne -