Napoli | 12enne accoltellato da un coetaneo ricoverato in codice rosso

(Di domenica 12 marzo 2023) Un dodicenne è statoieri sera ada un. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si trovava in piazza Municipio insieme con alcuni amici quando è stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi. Per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una lite culminata con l’accoltellamento. Il dodicenne è stato colpito più volte in L'articolo proviene da Inews24.it.

Unè stato accoltellato ieri sera a. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzino si trovava in piazza Municipio in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi.

Napoli, 12enne accoltellato da coetaneo: ricoverato in codice rosso Adnkronos

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzino era in piazza Municipio in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi.Identificato dai carabinieri l'accoltellatore di un 12enne napoletano: è un coetaneo con cui forse c'erano state ruggini ...