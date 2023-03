MXGP, Jorge Prado fa sua Gara-1 del GP di Argentina davanti a Febvre, 4° Herlings, 9° Forato, 10° Guadagnini (Di domenica 12 marzo 2023) Jorge Prado si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Patagonia-Argentina, primo appuntamento del Mondiale MXGP 2023. Sul tracciato di Villa La Angostura lo spagnolo del team Gas Gas ha incamerato i primi 25 punti di questa lunghissima stagione e ha dominato la scena grazie ad un finale di manche davvero di altissimo profilo. Jorge Prado (Gas Gas) ha concluso Gara-1 con il tempo di 34:24.711 precedendo il francese Romain Febvre (Kawasaki) per 4.3 secondi, mentre completa il podio il suo connazionale Maxime Renaux (Yamaha) con un distacco di 6.8. Quarta posizione per l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) che taglia il traguardo con un distacco di 8.7 secondi, davanti allo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)si è aggiudicato-1 del Gran Premio di Patagonia-, primo appuntamento del Mondiale2023. Sul tracciato di Villa La Angostura lo spagnolo del team Gas Gas ha incamerato i primi 25 punti di questa lunghissima stagione e ha dominato la scena grazie ad un finale di manche davvero di altissimo profilo.(Gas Gas) ha concluso-1 con il tempo di 34:24.711 precedendo il francese Romain(Kawasaki) per 4.3 secondi, mentre completa il podio il suo connazionale Maxime Renaux (Yamaha) con un distacco di 6.8. Quarta posizione per l’olandese Jeffrey(KTM) che taglia il traguardo con un distacco di 8.7 secondi,allo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) ...

