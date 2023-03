MX2, Jago Geerts fa doppietta e domina il GP d’Argentina, Andrea Adamo secondo in classifica generale (Di domenica 12 marzo 2023) Jago Geerts inizia con il piede giusto la nuova stagione e si aggiudica il Gran Premio di Patagonia-Argentina, primo appuntamento del Mondiale MX2 2023. Sul tracciato di Villa La Angostura il pilota belga ha piazzato la doppietta dominando entrambe le manche e mettendo le mani subito sui primi 50 punti del campionato. Sommati ai 10 messi già in cascina ieri Jago Geerts vola già a quota 60 punti. Alle sue spalle con 49 il nostro Andrea Adamo, quindi Thibault Benistant terzo a 41. In Gara-1 il successo è andato al portacolori della Yamaha con 14.7 secondi sul francese Thibault Benistant (Yamaha) che aveva condotto a lungo, mentre è terzo il nostro Andrea Adamo (KTM) a 22.7. Quarta posizione per l’olandese Roan van de ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)inizia con il piede giusto la nuova stagione e si aggiudica il Gran Premio di Patagonia-Argentina, primo appuntamento del Mondiale MX2 2023. Sul tracciato di Villa La Angostura il pilota belga ha piazzato lando entrambe le manche e mettendo le mani subito sui primi 50 punti del campionato. Sommati ai 10 messi già in cascina ierivola già a quota 60 punti. Alle sue spalle con 49 il nostro, quindi Thibault Benistant terzo a 41. In Gara-1 il successo è andato al portacolori della Yamaha con 14.7 secondi sul francese Thibault Benistant (Yamaha) che aveva condotto a lungo, mentre è terzo il nostro(KTM) a 22.7. Quarta posizione per l’olandese Roan van de ...

