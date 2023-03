Musk vuole comprare Silicon Valley Bank, il tweet che tradisce l'imprenditore (Di domenica 12 marzo 2023) Il fallimento di Silicon Valley Bank sta creando un effetto domino all'interno dell'economia statunitense. L'ultimo tassello è quello posto dal magnate Elon Musk che è «aperto all'idea» che Twitter acquisti la Silicon Valley Bank fallita improvvisamente venerdì. Su Twitter a proposito del fallimento, infatti, in risposta a un utente che proponeva che il social network acquistasse la banca, il miliardario ha risposto: «Sono aperto all'idea». Il miliardario ha risposto al suggerimento di Min-Liang Tan, amministratore delegato di Razer, che vende computer da gioco, secondo cui «Twitter dovrebbe acquistare Silicon Valley Bank e diventare una banca digitale». Anche altri utenti hanno manifestato il loro sostegno alla ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Il fallimento dista creando un effetto domino all'interno dell'economia statunitense. L'ultimo tassello è quello posto dal magnate Elonche è «aperto all'idea» che Twitter acquisti lafallita improvvisamente venerdì. Su Twitter a proposito del fallimento, infatti, in risposta a un utente che proponeva che il social network acquistasse la banca, il miliardario ha risposto: «Sono aperto all'idea». Il miliardario ha risposto al suggerimento di Min-Liang Tan, amministratore delegato di Razer, che vende computer da gioco, secondo cui «Twitter dovrebbe acquistaree diventare una banca digitale». Anche altri utenti hanno manifestato il loro sostegno alla ...

