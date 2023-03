Musetti sconfitto anche a Indian Wells: perché la sua crisi di risultati non deve preoccupare (Di domenica 12 marzo 2023) Le aspettative nei confronti di Lorenzo Musetti da parte di appassionati, addetti ai lavori e probabilmente del giocatore stesso per questo 2023 erano senza dubbio alte dopo una seconda metà di 2022 che aveva portato il giovane azzurro a conquistare due titoli ATP e l’ingresso in top-20 per la prima volta in carriera. Invece succede che le cose in questi primi mesi dell’anno non vanno come sarebbero dovute andare per Lorenzo che, escludendo la parentesi United Cup – dove ha vinto un paio di partite contro giocatori di un livello non da circuito ATP – ha fin qui ottenuto un solo successo in tornei del circuito maggiore a fronte di cinque sconfitte. A Indian Wells è arrivato un altro stop all’esordio, battuto in due set da una vecchia volpe come Adrian Mannarino. Non è stata in generale una pessima prestazione da parte di ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Le aspettative nei confronti di Lorenzoda parte di appassionati, addetti ai lavori e probabilmente del giocatore stesso per questo 2023 erano senza dubbio alte dopo una seconda metà di 2022 che aveva portato il giovane azzurro a conquistare due titoli ATP e l’ingresso in top-20 per la prima volta in carriera. Invece succede che le cose in questi primi mesi dell’anno non vanno come sarebbero dovute andare per Lorenzo che, escludendo la parentesi United Cup – dove ha vinto un paio di partite contro giocatori di un livello non da circuito ATP – ha fin qui ottenuto un solo successo in tornei del circuito maggiore a fronte di cinque sconfitte. Aè arrivato un altro stop all’esordio, battuto in due set da una vecchia volpe come Adrian Mannarino. Non è stata in generale una pessima prestazione da parte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tenniscircus : #Sinner avanza al terzo turno ad #Indian #Wells, mentre #Musetti è stato sconfitto da #Mannarino Sinner avanza al t… - _deenise19 : Nella notte ho seguito la partita di Musetti e mi piange il cuore averlo visto sconfitto ancora. Quello che non lo… - musettina : RT @sportface2016: #BNPParibasOpen | #Musetti sconfitto in due set da #Mannarino, niente derby con #Sinner al terzo turno - sportface2016 : #BNPParibasOpen | #Musetti sconfitto in due set da #Mannarino, niente derby con #Sinner al terzo turno - livetennisit : Masters 1000 Indian Wells: Nessun derby al terzo turno. Lorenzo Musetti sconfitto da Mannarino -