Muore di tumore senza poter vedere il figlio per l'ultimo saluto: la storia di Lais (Di domenica 12 marzo 2023) Sotto accusa l'ex marito, un medico pugliese, ma anche i tempi della giustizia, che non hanno consentito a Lais di riabbracciare suo figlio per l'ultima volta Leggi su vanityfair (Di domenica 12 marzo 2023) Sotto accusa l'ex marito, un medico pugliese, ma anche i tempi della giustizia, che non hanno consentito adi riabbracciare suoper l'ultima volta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuintoPotereV : ?? Muore a 47 anni di tumore senza riabbracciare il figlio per l'ultima volta: l'ex marito lo ha negato per un anno - infoitinterno : Muore di tumore a Frosinone senza che l'ex marito, di Trani, le faccia vedere il figlio per l'ultima volta - concettalombar8 : RT @NicolaMorra63: Vergogna. - infoitinterno : Bat, donna muore di tumore senza poter abbracciare il figlio - LaGazzettaWeb : Bat, donna muore di tumore senza poter abbracciare il figlio - News -